Sulla Settola lavori per la sicurezza "Realizzata un’opera strategica"

di Giacomo Bini

"Le lamentele dei residenti per me sono incomprensibili, l’opera sul guado della Settola ha sanato una situazione di rischio idraulico, ha messo in sicurezza l’abitato e ha dato accesso con le auto a quel gruppo di case di via Croce di Vizzano che prima non lo avevano". Ferdinando Betti manifesta stupore per il malcontento venuto proprio da parte dei residenti nelle case per le quali è stato creato un nuovo tratto di strada per consentire l’accesso alle auto.

"Va chiarito innanzitutto – afferma il sindaco – che la passerella pedonale preesistente non aveva alcun fondamento autorizzativo, c’era ma non avrebbe dovuto esserci e quindi quelle case erano prive di qualsiasi collegamento e non potevano essere raggiunte né con le auto né con i mezzi di soccorso. Inoltre il guado sulla Settola era una situazione di pericolo, accertata con studi specifici fatti dal Genio Civile e bisogna ringraziare la Regione Toscana per aver finanziato quasi interamente gli oltre 700mila euro di spesa per l’intervento". La prima fase del lavoro che ora è in fase conclusiva è costata 275mila euro, la seconda fase, da mettere a gara, che prevede la sistemazione del guado con uno scatolare e il ripristino del collegamento viario con via del Castagno costa 443mila euro. "Quel guado ci dava molto pensiero – aggiunge il sindaco – ogni volta che c’era una piena della Settola quindi come amministratori siamo molto soddisfatti delle opere decise e realizzate dal Genio Civile, anche perché gli eventi atmosferici estremi che si stanno verificando devono aumentare la nostra attenzione sulla sicurezza idraulica. L’altezza dei nuovi argini in cemento armato e la sistemazione dell’alveo sono stati fatti secondo le valutazioni tecniche del Genio Civile". Quanto alle lamentele dei residenti sulla nuova strada bianca tra via Nerucci e via Croce di Vizzano e in particolare su un tratto di salita molto ripida e sulla mancanza di illuminazione, il sindaco precisa che "il Comune si è fatto carico dei disagi di quelle famiglie che non avevano accesso con le auto e per trovare una soluzione che permettesse un collegamento per i mezzi privati e per le ambulanze. E non era scritto che il Comune si accollasse queste opere".

"La strada è accessibile ai mezzi di soccorso – aggiunge Betti – l’ambulanza ha fatto la prova e arriva tranquillamente alle case, al fianco della salita è stata fatta una scaletta con il corrimano. È stata trovata la soluzione migliore data la situazione. Dobbiamo ringraziare anche i residenti di via Nerucci per l’accordo bonario raggiunto. Sono state vagliate tutte le ipotesi progettuali, una passerella pedonale sulla Settola era tecnicamente irrealizzabile per le altezze necessarie e comunque non avrebbe dato l’accesso viario a quelle case".