Successo della raccolta alimentare

I soci del Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese, con un gazebo allestito davanti al supermercato Conad di viale Adua a Pistoia, il primo aprile hanno effettuato una considerevole raccolta alimentare. Come nella precedente raccolta dello scorso novembre, in favore del Banco alimentare, anche in questa occasione i clienti che si apprestavano a fare la spesa hanno raccolto l’invito a donare alimenti a lunga conservazione, come omogeneizzati, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati, pasta, sapendo che nel periodo pasquale sarebbero stati distribuiti alle strutture caritative del territorio che aiutano centinaia di persone. Il presidente del Club, Umberto Mannelli (foto), ha rivolto un sentito ringraziamento a tuttioloro che hanno generosamente sostenuto l’iniziativa benefica: "La raccolta alimentare è un gesto di altruismo e solidarietà che accomuna chi compra e dona i prodotti e i volontari che li raccolgono e li distribuiscono ai bisognosi". Grande la soddisfazione dei soci del Club, che hanno sottolineato l’eccellente risultato dell’iniziativa, dimostrato non solo dalla quantità di alimenti raccolti (quasi 1.500 kg), ma anche dal coinvolgimento di altre associazioni. Gli alimenti donati, infatti, sono stati raccolti dai volontari della Apd di Pistoia, che hanno messo a disposizione tempo, braccia e furgoni, per essere poi distribuiti alle persone bisognose tramite le Caritas, le parrocchie e i servizi sociali, in base al numero delle persone di cui si prendono cura. Coinvolti nella giornata di raccolta anche gli ospiti della Casa di Alice, centro socio-riabilitativo di Pistoia.

p.s.