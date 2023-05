"Subito lavori al ponte di Caserana"

L’amministrazione si attiverà per i lavori di restauro del ponte sull’Ombrone di Caserana, valutando la disposizione di ulteriori opere per la messa in sicurezza delle spallette. Questo è quanto assicurato in consiglio comunale dal capogruppo del PD Gabriele Giacomelli (nella foto), replicando ad una mozione sul tema presentata dalla Lega. I consiglieri leghisti Stefano Nigi e Giancarlo Noci hanno posto l’accento sulle crepe mostrate dal ponte soprattutto in coincidenza delle spallette, oltre che sulle infiltrazioni d’acqua riscontrate alla base. Un atto che è stato approvato, a seguito di un emendamento presentato dalla maggioranza volto a coinvolgere anche la Provincia di Prato (dato che l’infrastruttura si trova al confine). "Una problematica che avevamo segnalato già tempo fa. E gli interventi messi nel frattempo in atto non sono a nostro avviso bastati a risolvere i problemi – ha commentato il consigliere Noci – la spalletta risulta danneggiata e se urtata da un mezzo pesante rischia seriamente di cadere. Senza contare che il manto stradale appare deteriorato in più punti". Un’operazione che a quanto sembra dovrebbe passare anche da un confronto con la Provincia di Prato, alla quale spetta la competenza su parte della strada che poi attraversa il ponte. E che a questo punto potrebbe concretizzarsi a breve. "L’intenzione è quella di attivare il percorso per effettuare un definitivo restauro dell’opera – ha concluso Giacomelli – e per valutare fin da subito la disposizione di opere previsionali per la messa in sicurezza delle spallette".

Giovanni Fiorentino