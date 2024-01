Subito i lavori alla scuola. Grazie a Conad e Caript ecco trecentomila euro

I 300mila euro resi disponibili da Conad e Fondazione Caript verranno utilizzati dal Comune per la riqualificazione della scuola di Catena. Lo ha fatto sapere il sindaco Gabriele Romiti, che ieri ha incontrato Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript, e Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest. La catena di supermercati e la fondazione hanno donato al Comune di Quarrata 150mila euro a testa, a seguito degli sviluppi dell’alluvione dello scorso 2 novembre. Dopo l’evento che ha duramente colpito il territorio, Conad aveva lanciato una raccolta fondi a supporto della comunità. Lo stesso punto vendita quarratino venne danneggiato dal meteo e riaprirà proprio oggi, a distanza di quasi tre mesi.

"Abbiamo riportato danni per un milione di euro – ha raccontato Carmelo Nanì, gestore della Conad City di via Roma – non è stato facile, ma siamo ormai pronti a riaprire. Anche grazie al supporto morale che ci ha garantito la cittadinanza in tutto questo tempo". Il contributo di Conad è arrivato nell’ambito della campagna "Unisciti a Noi": ogni acquisto da parte del cliente nei punti vendita è stato accompagnato da un contributo volontario di un euro in cassa. Per un gesto di solidarietà a cui si è sommato l’impegno di Conad Nord Ovest che ha raddoppiato la cifra raccolta. Lo stesso importo garantito anche da Fondazione Caript.

"Subito dopo l’alluvione ci siamo attivati per dare sostegno alle comunità più colpite del territorio pistoiese e abbiamo stanziato 600mila euro per la prima emergenza – ha commentato Zogheri - ai quali si sono aggiunte risorse di altre fondazioni toscane e di Acri, l’associazione nazionale delle fondazioni, complessivamente per oltre 2 milioni di euro destinati alla Toscana. Ulteriori risorse, da parte nostra, sono pronte per altri aiuti alle famiglie e per porre rimedio a gravi danni subiti da strutture pubbliche. In questo quadro, l’obiettivo di restituire alla comunità di Quarrata un presidio importante come una scuola dell’infanzia non può che essere condiviso".

La scuola di Catena era peraltro stata oggetto di dibattito lo scorso anno, con i consiglieri della Lega Giancarlo Noci e Stefano Nigi che avevano chiesto all’amministrazione un intervento per adeguare l’immobile sul piano anti-sismico ed renderlo più efficiente sotto il profilo del consumo energetico. Che a questo punto dovrebbe essere messo in cantiere, nei prossimi mesi. "Con questo contributo andremo ad investire sulla scuola dell’infanzia di Catena, frazione tra le più colpite dall’alluvione – ha concluso Romiti - con opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che renderanno la scuola più sicura per i bambini, più moderna e sostenibile".

Giovanni Fiorentino