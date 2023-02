"Su Tana Termini torni la vecchia commissione"

Riprende vigore la richiesta di spiegazioni e chiarimenti sulla ipotizzata apertura dell’impianto di Tana Termini, dopo che la Regione ha chiesto al Comune di San Marcello un parere definito dagli amministratori più tecnico che politico. Il consigliere di minoranza Carlo Vivarelli ha inviato al presidente del consiglio comunale una mozione per ricostituire la commissione consiliare di controllo sull’impianto di compostaggio e biogas di Tana Termini. Al momento l’argomento ricadrebbe in una delle tre commissioni approvate dal consiglio nei giorni scorsi, ma Vivarelli chiede il ripristino della vecchia commissione. "Visto il procedere dell’iter autorizzativo sull’impianto di Tana Termini – premette Vivarelli – da me considerato una follia assoluta, priva di ogni logica commerciale, ricordo che fu la ditta stessa, adesso proprietaria dell’area di Tana Termini e che vuole ricreare l’impianto di compostaggio, a sostenere che non c’era una obiettiva validità economica nel costruire un impianto che processasse 30mila tonnellate l’anno di materiale. Ricordo inoltre che fu sempre la ditta stessa a dichiarare apertamente che l’umido da compostare e dal quale ricavare il biogas poteva arrivare da tutto il territorio italiano, cosa questa, alla luce di ciò che è accaduto con il vecchio impianto, non può che richiamare con assoluto allarme il fatto che nel primo impianto i rifiuti iniziarono ad arrivare dalla Campania. Inoltre, mi ritengo ancora profondamente allarmato dal rifiuto del Ministero dell’ambiente di rispondere alle mie domande e dalla mancata acquisizione, agli atti della commissione, della relazione della Guardia forestale sul vecchio impianto. Un muro di gomma, riguardo al quale ho tutta l’intenzione di andare contro anche personalmente".

Andrea Nannini