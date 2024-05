Su novemila studenti trecento sono di Pistoia

"Non conoscevo il profumo dei giornali di carta". È quello che ha detto una studentessa ai propri professori quando ha preso in mano e ha aperto l’edizione cartacea di ieri del nostro giornale, una copia del quale era stata preparata su ogni poltroncina del teatro Verdi di Montecatini, come benvenuto ai ragazzi che hanno partecipato alla festa dell’edizione 2024 di Cronisti in Classe de La Nazione. Si è svolta in un clima sereno, con ragazzi educati e super eccitati dal partecipare alla competizione, come hanno riportato alcuni loro insegnanti. "Il nostro campionato conta 9000 studenti di cui 300 siete voi della provincia di Pistoia – ha detto la caposervizio della redazione di Pistoia Valentina Conte – che avete partecipato con elaborati approfonditi. Questa di oggi è una festa per voi, e i riconoscimenti sono molti: i premi de La Nazione, e quelli degli sponsor che hanno creduto nell’importanza del vostro impegno".

AF