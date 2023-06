"Su Marino vogliamo risposte" Fratoni pronta all’interrogazione

Di certo c’è solo che, quando era in vita, Marino a Firenze non ci stava poi così bene. E, adesso, anche le sue opere, a giudicare almeno dai dati riportati dalla Regione Toscana sulle sole poco più di cinquemila visite alle sue sculture, nella città culla d’arte, nel corso del 2022. Questi sono alcuni appunti emersi nel pomeriggio di mercoledì scorso, 14 giugno, durante la conferenza che era stata organizzata dall’associazione Amici della Politica nella sede della Fondazione Tronci, in Corso Gramsci. L’incontro si intitolava "Marino Marini: un museo unico a Pistoia, la sua città" e dove il presidente Luca Bernardi ha introdotto la questione lasciando spazio alle relazioni del giurista Gabriele Magrini e dello storico e museologo Claudio Rosati. "La sentenza di fine maggio del Consiglio di Stato – ha detto l’avvocato Magrini – ha sancito la debolezza del vincolo pertinenziale. A questo punto l’unica strada possibile è quella politica in un’ottica di recupero dei rapporti tra i soggetti coinvolti".

All’incontro ha partecipato buona parte del mondo culturale pistoiese, della politica e anche chi, come l’imprenditrice Anna Paci, nel difendere l’opera di Marino a Pistoia è stata chiamata a sostenere un processo per diffamazione, la cui prossima udienza si terrà il 22 giugno, in tribunale, a Pistoia. Intanto la consigliera regionale Federica Fratoni nonchè capogruppo del Pd in consiglio comunale a Pistoia e presente alla conferenza, ha fatto sapere che nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione in consiglio comunale: "Perché vogliamo delle risposte – ha detto Federica Fratoni – ed è l’ora di finirla di venire a leggere le cose dai giornali". Le proposte per la valorizzazione delle opere di Marini a Pistoia non mancano.

"Potremmo realizzare un itinerario – ha detto Claudio Rosati – di altissimo livello con le circa venticinque opere di Marino che Pistoia già ospita e che sono già liberamente visitabili, con un quinto dei costi della pubblicità della Pimpa o un decimo di quanto stabilito per i Dialoghi sull’uomo. L’altra proposta resta quella del tavolo per un sistema museale dedicato a Marino".

