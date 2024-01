Su le maschere, partono le sfilate: "I rioni compatti per il Carnevale"

Vedere i rionali del Grifone, Drago, Cervo Bianco e Leon d’Oro lavorare fianco a fianco, uniti in una stretta collaborazione, visto il periodo, si potrebbe pensare ad uno scherzo di Carnevale e invece è tutto vero. Già perché quando si parla del bene della città, la rivalità viene messa da parte.

"Il Carnevale unisce i rioni – affermano Massimiliano Di Niso Bucci, Luca Francesconi, Alessandro Giannini e Alessandro Berni, rispettivamente presidente del Grifone, Drago, Cervo Bianco e Leon d’Oro – Si lavora insieme dalla costruzione dei carri all’organizzazione dei corsi mascherati. L’unione tra i rioni, alla fine, è lo scopo del Comitato Cittadino anche se siamo uniti riusciamo a trovare forme di sostentamento. La rivalità? Quella c’è solo per la Giostra dell’Orso durante tutto l’anno c’è la massima collaborazione". Il punto di riferimento per l’allestimento dei carri allegorici è l’ex mercato ortofrutticolo dove da mesi i lavori vanno avanti giorno e notte.

"Soprattutto la notte – proseguono i quattro presidenti – e per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e lavorano senza sosta tutte le sere da diversi mesi a questa parte. Quest’anno abbiamo voluto rifare tutti i carri che ormai avevano fatto il loro tempo, abbiamo acquistato alcune maschere dal Carnevale di Viareggio e siamo andati a carpire i segreti dei maestri costruttori viareggini e dobbiamo dire che anche i nostri rionali sono diventati bravi". Un lavoro duro e di cesello per preparare dei carri per fari divertire i bambini e rendere particolare il Carnevale Pistoiese. L’impegno da parte dei rioni c’è stato, adesso si spera nella risposta dei pistoiesi perché alla fine il Carnevale, così come la Giostra, è della gente ed i rioni lavorano per questo, per portare avanti le tradizioni e far crescere la città.

"Lo scorso anno la risposta è stata positiva – dicono i presidenti – e speriamo che per questa edizione ci sia ancora più gente. Il Carnevale è il momento in cui di fatto parte la nostra attività e per noi avere il sostegno delle persone è molto importante, anzi, ci piacerebbe che i rionali si avvicinassero ai rioni che sono un punto di aggregazione. C’è sempre bisogno di una mano, di idee e di persone disposte a fare qualcosa per il proprio rione e per la città". Il Carnevale, è vero, segna l’inizio dell’attività dei rioni e una volta finiti i corsi parte la preparazione per la Giostra dell’Orso e lì ognuno torna nel proprio quartier generale e già comincia a farsi sentire quella sana rivalità che è il succo della Giostra.

"Finito il Carnevale l’attenzione va verso la Giostra – affermano i presidenti – si inizia con preparare la pista per gli allenamenti, muovere i cavalli, lavorare per la sfilata e il rione torna ad animarsi perché ogni sera tra prove e cene che servono per cementare il gruppo ai maneggi ci sono sempre tante persone. La Giostra è un appuntamento importante, il clou delle manifestazioni jacopee e dietro c’è un grandissimo lavoro che richiede tempo e tanti sforzi e ci sarebbe bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto ci sarebbe bisogno di credere nella Giostra non solo da parte nostra".