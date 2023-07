"Studio fondamentale su Lucini" Premiata insegnante del Petrocchi

E’ un’insegnante di lettere del liceo artistico Policarpo Petrocchi la vincitrice, con un suo saggio, del terzo posto al 48° Premio Internazionale Casentino, sezione Giuseppe Frunzi, 2023. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea la sterminata cultura letteraria della professoressa Isabella Pugliese che si è dedicata con passione a un autore non sufficientemente considerato. "Una monografia esemplare – si legge nella motivazione –, per dottrina e acume espositivo, oltre che per l’ampiezza esaustiva che la promuove fin d’ora a confermarsi un titolo fondamentale nelle bibliografie su un autore, la cui importanza (e centralità teorica), ancora confliggono con la zona d’ombra in cui risulta ancora relegato per la maggioranza dei lettori, ma non dei cultori e storici della cultura letteraria novecentesca. Nonostante alcuni ritorni e periodiche riscoperte editoriali tra cui l’edizione Einaudi, nel 1975 di “Revolverate e nuove revolverate“, curata da Edoardo Sanguineti. Mai stato popolare il Lucini, grande ingegno, carattere aspro e sprezzante, sicura coscienza di sè, paragonabile solo a un suo omologo, per sapienza letteraria: l’ottocentista Tommaseo". E’ dunque con questa articolata, approfondita e assai lusinghiera motivazione che il Centro culturale di lettere, arti economia "Fonte Aretusa" ha assegnato il terzo premio, per la saggistica edita, a Isabella Pugliese, in concorso con l’opera "Poeta e ribelle: Gian Pietro Lucini teorico e critico della letteratura" per Franco Cesati Editore. II Il libro è già stato finalista al "Premio Internazionale Salvatore Quasimodo", 2021, per la sezione saggistica.

"Gian Pietro Lucini – ci spiega l’autrice – fu poeta e scrittore lombardo vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento e svolse un’intensa attività di teorico e critico della letteratura. Si confrontò con le più importanti esperienze artistiche di inizio secolo, dal Futurismo al dibattito sulla liberazione dalla metrica tradizionale che portò all’affermazione del verso libero, secondo lui unico metro in grado di adattarsi al mutato contesto storico-culturale e alla diversa sensibilità dei poeti novecenteschi. Le sue numerose recensioni ad autori contemporanei fanno luce sulle questioni letterarie più dibattute in quegli anni". Originaria di Pozzuoli, Isabella Pugliese ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia Moderna all’Università Federico II di Napoli. Ha scritto saggi su Calvino, Marinetti e Palazzeschi. È specializzata nell’insegnamento dell’Italiano agli stranieri.

lucia agati