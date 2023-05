Studenti guidati sui bus con Autolinee Toscane "Un modo per scoprire le bellezze più vicine"

Il viaggio di "va dove ti porta il bus" è partito. Il progetto didattico promosso da Autolinee toscane è ora in fase di attuazione, dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra primarie e secondarie di primo grado di Pistoia, ma anche di Massa, Carrara, Livorno, Lucca, Pisa, Grosseto, Prato, Arezzo, Firenze, Siena. Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe seguirà con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula verranno presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. Tutte le classi hanno modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.

A Pistoia le classi coinvolte nel progetto sono la VA e VB della scuola primaria Roccon Rosso e le classi 1B, 1C e 1E della scuola secondaria di primo grado Raffaello. Durante il viaggio, i bambini animati da un forte entusiasmo, sono saliti sui bus delle linee 1, 3, 5 e M osservando tantissime bellezze storiche della città. Tra queste, quelle della linea 1: il palazzo Buontalenti, palazzo de Rossi, il museo spedale del Ceppo, chiesa San Salvatore, la Torre di Catilina, e il Palazzo Comunale. Sulla linea 5: la chiesa di San Vitale, la chiesa Madonna degli Angeli, la chiesa Santa Maria Ripalta e piazza San Francesco. Sulla linea M: la chiesa di San Paolo, la basilica Madonna dell’umiltà, la Pieve di Sant’Andrea, la chiesa San Filippo e Prospero, Palazzo Fabroni, Porta Lucchese, la Fortezza Santa Barbara. E ancora, sulla linea 3: i giardini Magnani, la chiesa San Benedetto, il seminario vescovile, il giardino degli alpini, il Funaro, e la chiesa di San Jacopo in Castellare.

Il progetto è gratuito per tutti i partecipanti. Positivo anche il giudizio dei docenti. "Il territorio cittadino, durante il secondo incontro che si è svolto fuori dall’aula, si è trasformato in un vero e proprio laboratorio – ha spiegato l’insegnante Lucia Anna Lamola delle classi quinte del plesso Roccon Rosso della Raffaello – i ragazzi hanno potuto mettere in pratica quanto appreso, osservando con occhi nuovi la propria città e le bellezze artistiche ed imparando ad organizzare i tempi per utilizzare il bus come mezzo di trasporto. Nell’ultimo incontro hanno lavorato sulle proprie competenze artistiche realizzando riproduzioni iconiche di quanto visto con i propri occhi".