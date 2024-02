Studenti e infermieri. Due mondi a confronto

Infermieri e studenti a confronto. L’evento si è svolto nei giorni al comprensivo Nannini e a incontrare gli studenti delle medie sono state due consigliere di Opi Firenze-Pistoia, Sandra Pisaneschi e Chiara Biagini, insieme a tre infermieri, Paolo Giuffreda, Alice Grieco e Lorena Milan (in foto). L’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche ha risposto alle domande fatte dai ragazzi, che sono spaziate da curiosità legate alla professione a quelle più umane, su come si possa riuscire a superare il carico emotivo che un lavoro come quello dell’infermiere si porta dietro nella quotidianetà. "I ragazzi erano molto interessati, tra loro c’era chi aveva le idee chiare perché aveva già avuto in famiglia esperienze con infermieri, ma c’era anche chi faceva confusione tra medico e infermiere e le relative competenze – ha detto Paolo Giuffreda, infermiere al San Jacopo di Pistoia, dove lavora in terapia intensiva e subintensiva da 4 anni –. Per me è stata la prima volta in cui ho spiegato la mia professione a dei ragazzi ed è stata una bellissima esperienza".

"Alcuni degli studenti mi hanno chiesto cosa si provi a essere infermiere e quando ho deciso di fare questo lavoro. Ho risposto dicendo che è una professione che ho scelto da grande, dopo un’esperienza personale di volontariato – ha spiegato Lorena Milan, infermiera da vent’anni e da otto in rianimazione al San Jacopo –. Ci è stato domandato anche quale sia la cosa più difficile della nostra professione, la mia risposta è stata sostenere il dolore delle persone di cui ci si prende cura. Ho sottolineato quanto sia importante fare un lavoro quotidiano su se stessi, per cercare di essere un punto di riferimento per l’assistito e i suoi familiari".

D.G.