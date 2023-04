Studenti divisi sul ’trasloco’ "Cultura e lavoro convivono"

Non tutti gli studenti dicono "no" all’arrivo degli impiegati comunali nella biblioteca San Giorgio. Dopo le voci critiche dei Giovani Democratici pistoiesi, sulla questione intervengono Matteo Pomposi di Gioventù nazionale e Niccolò Bergamini di Azione Studentesca. "Se gli spazi per lo studio sono un nostro diritto – scrivono – allo stesso tempo lo è quello di lavorare in ambienti sicuri per i dipendenti comunali. Cultura e lavoro possono convivere insieme sopratutto in una logica comunitaria-cittadina dove tutti dovremmo essere disposti ad aiutare. Lo spostamento di questi lavoratori è dovuto agli interventi di bonifica del cemento amiantoeternit di cui, al contrario delle amministrazioni precedenti targate Pd che non si sono mai occupate del problema, la giunta Tomasi ha iniziato i lavori per potere offrire a tutti luoghi sicuri e a norma dove poter svolgere le proprie mansioni".

"Sconcerta poi – continua la nota - leggere una presa di posizione sulla sicurezza nei cantieri comunali da parte dei giovani del Pd in quanto, il loro partito ha lasciato che per decenni i dipendenti comunali lavorassero in presenza di eternit nelle loro strutture di lavoro e sopratutto che centinaia di studenti continuassero a studiare nella succursale delle scuole Cino, anche quelle costruite in cemento amianto (oggi ricostruite in sicurezza dalla giunta Tomasi). Ci chiediamo infine quale sia la posizione dei giovani democratici: se da una parte parlano dei diritti dei lavoratori dall’altra sono pronti a lasciarli lavorare in condizioni pericolose e non idonee o addirittura lasciarli senza una postazione dove lavorare. Come Gioventù Nazionale ed Azione studentesca siamo quindi favorevoli ad accogliere i dipendenti nei nostri spazi di studio".