Studenti campioni di generosità "Ecco l’impegno per la raccolta di aiuti da inviare ai terremotati"

Tanta stanchezza, ma anche soddisfazione e gioia per aver vissuto e condiviso il valore della solidarietà; con questi sentimenti ed un bilancio più che positivo si è chiusa la giornata di raccolta di beni di prima necessità, in favore delle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto, che si è svolta lunedì scorso alla sede centrale dell’Itts Fedi-Fermi di Pistoia. l’Istituto pistoiese e l’associazione Amici del Fedi-Fermi hanno infatti voluto dare il proprio contributo alla raccolta organizzata dalla Giorgio Tesi Group e dalla Fondazione Giorgio Tesi Onlus nei giorni del 13 e 14 febbraio. Oltre ad alcuni soci dell’associazione, hanno preso parte all’iniziativa anche docenti, collaboratori scolastici, genitori ed un gruppo di allievi, che hanno avuto modo di sperimentare l’importanza della partecipazione collaborativa e gratuita per il raggiungimento di un obiettivo comune.

"Molto favorevole è stata la risposta dei cittadini e dell’utenza della scuola – fanno sapere dalla scuola –, infatti al termine dell’intensa giornata i volontari del Fedi-Fermi si sono dovuti servire di un furgone e di diverse auto per trasportare la grande quantità di beni, accuratamente smistati ed impacchettati, alla sede della Giorgio Tesi Group".