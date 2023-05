Studentessa lasciata a piedi dal bus La coincidenza non ha aspettato

L’autobus passa, anzi passa presto, addirittura prima di quello con cui dovrebbe fare coincidenza, così le persone restano a piedi. Teatro di questa surreale vicenda che si trascina ormai da un anno, è il paese di Prunetta, dove risiede il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, nonchè sindaco di San Marcello Piteglio. Anche due mattine fa la storia si è ripetuta e la mamma di una studentessa rimasta a piedi ha deciso di segnalare, ancora una volta, il disservizio, questa volta con ironia: "Buongiorno vi faccio ridere....anche oggi niente coincidenza a Prunetta....quasi quasi gli metto un carrello grande con la scritta: “Ricordarsi la coincidenza“". La cosa era già stata segnalata agli amministratori del Comune di San Marcello Piteglio, ovvero al sindaco Luca Marmo e all’assessore Roberto Rimediotti, oltre che a Autolinee Toscane, ma dopo un breve periodo di buon funzionamento si è tornati ai problemi precedenti e le due corse si incontrano solo talvolta. Anche il consigliere regionale Alessandro Capecchi evidenzia l’accaduto: "Ulteriore caso di disservizio di Autolinee Toscane. Spesso l’autobus che va da Piteglio a Pistoia non aspetta quello che viene dalla Val di Forfora". Riepilogando i fatti si scopre che la studentessa quattordicenne sale sulla corsa delle 6.35 a Pian del Meo, arriva a Prunetta alle 6.58, dovrebbe prendere la coincidenza delle 6.58 partita da Popiglio alle 6.21, ma nel corso di quest’anno scolastico è successo diverse volte che l’autobus se ne fosse andato senza attendere quello proveniente da Lanciole.

Da qui la presa di posizione di Fratelli d’Italia: "Siamo a denunciare, come da segnalazioni ricevute, un ulteriore caso di disservizio di Autolinee Toscane. Anche stavolta è stata lasciata a piedi una bambina proveniente dalla Val di Forfora, non c’era infatti la coincidenza a Prunetta. E non è certamente il primo episodio. Spesso l’autobus che va da Piteglio a Pistoia non aspetta quello che viene dalla Val di Forfora" dichiarano il consigliere regionale Alessandro Capecchi, vicepresidente della commissione trasporti, il consigliere provinciale Andrea Tonarelli, e la consigliera comunale di San Marcello Chiara Venturi: "Come fanno tutti quei pendolari che devono recarsi al lavoro in orari non coincidenti con la scuola? Oppure chi deve andare a fare analisi o esami specialistici, servizi spesso carenti sulla montagna pistoiese?"

