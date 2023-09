Studentessa bullizzata, preside e vice accusate: "Regolamento variato dopo le sospensioni"

Pistoia, 20 settembre 2023 – Una studentessa, ubriaca, appoggiata su un palo e «dipinta» dai compagni con i pennarelli. Era il 28 marzo del 2019. E l’episodio era stato ripreso dai cellulari di alcuni studenti durante un’assemblea del liceo artistico Petrocchi, nella Cattedrale ex Breda. Sul posto intervennero la polizia e la Digos. Poi scattarono anche i provvedimenti disciplinari: nei guai finirono due studenti che furono sospesi dall’attività didattica per trenta giorni con obbligo di frequenza per svolgere lavori utili all’interno dell’istituto. Un provvedimento che fu subito contestato dalle loro famiglie che presentarono denuncia: entrambi i ragazzi avrebbero raccontato di non essere presenti nel momento in cui si svolgevano le angherie sulla compagna. Non solo. Fu contestata anche la validità della misura disciplinare che, sembra, non rientrasse nel regolamento della scuola, ma fosse stata inserita solo in un momento successivo alla emissione dei provvedimenti stessi.

Ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Alessandro Buzzegoli, è iniziato il processo che vede imputate l’ex dirigente del liceo, la preside Elisabetta Pastacaldi, 68 anni di Prato, difesa dagli avvocati Massimo e Carlotta Taiti, e la sua vicaria Angela Borselli, 55 anni di Pistoia, difesa dall’avvocato Paolo Frosini, mentre le famiglie dei due studenti si sono costituite parti civili e sono rappresentate dall’avvocato Fabio Maria Galiani del foro di Roma. Le accuse per entrambe sono quelle di falso in atto pubblico, per aver falsamente attestato, durante la riunione dell’Organo di Garanzia scolastico che doveva decidere sui ricorsi dei ragazzi contro le sospensioni, che «il regolamento disciplinare con relative sanzioni nonché la struttura e la regolamentazione dell’organo di giustizia sono presenti nel Ptof (piano triennale dell’offerta formativa) pubblicato sul sito del liceo». La preside Pastacaldi è anche accusata dei reati di diffamazione e violazione del segreto di ufficio: la vicenda, infatti, ebbe un clamore mediatico. Le indagini furono svolte dalla polizia, sotto la direzione del pubblico ministero Leonardo De Gaudio, ieri sostituito dal pm Luigi Boccia.

E ieri sono stati ascoltati alcuni testi del pm, a partire da uno dei commissari di Pg, che svolsero le indagini e dal consulente informatico incaricato dalla procura. Entrambi hanno confermato che il «Regolamento disciplinare», inserito all’interno del Ptof (piano triennale dell’offerta formativa), fu modificato rispetto alla sua versione iniziale, con l’integrazione della misura della sospensione dall’attività didattica, e pubblicato sul sito del liceo, quando erano già esecutive le sanzioni disciplinari, e precisamente in data 19 aprile del 2019. Un dato confermato anche dall’amministratore del sito della scuola. Un aggiornamento di contenuti che avrebbe lasciato traccia nei vari passaggi informatici.

Ma chi aveva deciso quell’aggiornamento? Secondo l’avvocato Taiti, legale della preside Pastacaldi, già negli anni precedenti, e a partire dal 2018, quella misura disciplinare era stata discussa all’interno del Consiglio d’Istituto su proposta della stessa presidente (anche lei ascoltata ieri), e approvata, come dimostrerebbero i verbali cartacei delle riunioni.

Ma nella riunione del 2 aprile 2019, a pochi giorni dai fatti contestati, sembra che a riferire dell’accaduto sia stata la sola dirigente: la presidente del Consiglio d’Istituto, come ha riferito ieri, non aveva visto il video dell’assemblea, ma fu deciso comunque di procedere con le sanzioni. Il processo riprende il prossimo 24 ottobre.