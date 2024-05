Strategie per il vivaismo. Risparmiare acqua anche quella piovana

Una risorsa fondamentale, l’acqua, per la nostra sopravvivenza, ma anche per lo sviluppo – grazie alle più avanzate tecnologie – del vivaismo. Nella nostra piana di acqua se ne consuma tanta, per l’irrigazione e non solo, così come altrettanta ne cade sottoforma di pioggia, e c’è da lavorare affinché non venga sprecata. Si è parlato di questo nell’evento che ha aperto gli "Open Days" di Gea, in via Ciliegiole, grazie al convegno organizzato da Cia Toscana Centro sul riutilizzo delle acque irrigue nel florovivaismo. Un argomento che dovrà portare a un’unione di intenti fra tutti gli enti: il Distretto vivaistico e ornamentale della provincia, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’università, le associazioni di categoria e le istituzioni locali e regionali. Il punto di svolta sarà attuare lo studio di fattibilità sul trasporto delle acque reflue depurate e quindi utilizzabili, in arrivo dall’impianto di depurazione di San Colombano (Lastra a Signa), da portare poi verso i vivai pistoiesi e ottenere un risparmio annuo di qualche milione di metri cubi d’acqua. Una risorsa in più per superare periodi di siccità e trovare nuove tecnologie per recuperare anche l’acqua piovana anziché disperderla.

"Il Distretto si è mosso su questo fronte fin dalla siccità del 2003 – afferma il presidente, Francesco Ferrini (foto)– con una rinforzando il sistema a goccia. Contestualmente, va avanti anche la messa a punto di sistemi maggiormente all’avanguardia, grazie allo sviluppo di specifiche tecnologie, per capire quando bisogna intervenire con l’irrigazione o quando si può risparmiare acqua. Per il futuro abbiamo di fronte a noi la sfida del riciclo delle acque reflue del depuratore di San Colombano: non riguarderà soltanto il Distretto, bensì tutta l’area metropolitana, però la nostra zona sarà quella che ne beneficerà di più: voglio pensare che nel 2030 si potrà vedere in funzione".

E’ intervenuto anche il sindaco Alessandro Tomasi: "Per il settore del vivaismo ampliare sempre di più l’attenzione sulla ricerca sarà un aspetto determinante per le sfide che dovremo affrontare. Sul tavolo ci sono le ipotesi da valutare per il recupero dell’acqua e, di questo, ne discutiamo con l’autorità di bacino. C’è anche il tema della raccolta, e accumulo, dell’acqua piovana per vincere la battaglia più importante che ci aspetta nei prossimi anni".

Saverio Melegari