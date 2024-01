Storie di sopravvissuti. Le medaglie d’onore. L’emozione delle famiglie

La sofferenza, il dolore, l’orrore. E la fame. Perché anche se rievocare per chi ha vissuto in prima persona, direttamente o indirettamente, è ogni volta un colpo al cuore, tirarsi indietro non si può. La memoria come ponte, la memoria come riconoscenza: passa da questa considerazione la tradizionale cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente per la Repubblica per mano del prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina avvenuta ieri a Palazzo de’ Rossi nell’ambito della rassegna "Le parole di Hurbinek" promossa da Uniser e Atp, col sostegno di Fondazione Caript. Tre i nomi e le storie protagonisti di questa cerimonia, quelli dei militari Vittorio Innocenti, Lido Maestripieri e Jorio Vivarelli, la cui testimonianza di resistenza è passata attraverso le parole dei parenti che hanno ritirato commossi il riconoscimento. "Vittorio partì per l’Albania nel 1929, venendo poi mandato nel Montenegro e infine catturato e condotto come prigioniero in Germania – ha ricordato il figlio Mauro Innocenti assieme alla sorella Marisa -. Lì si ammalò gravemente e una volta curato venne infine mandato in Polonia. Con sé aveva un taccuino su cui teneva traccia di ogni evento. Del giorno in cui fu liberato scrisse della gioia e del sentimento fortissimo che lo pervadeva, quale momento altissimo e indimenticabile della sua vita. Il 30 settembre del 1945 partì a piedi dalla Polonia, arrivando infine a casa, a Pistoia, dalla sua famiglia". Parlare di quell’esperienza fu sempre difficile per tutti i reduci, così come anche per Lido Maestripieri, dal 9 settembre 1943 al 1° marzo 1945 prigioniero dei tedeschi come hanno ricordato la figlia Laura e il nipote Alessandro Mammoli: "Lido non ha mai parlato volentieri di quei giorni, ma ciò che emergeva sempre erano la fame, la sofferenza, il dolore. Nitidi anche decenni dopo quella terribile esperienza". Infine il tributo stavolta all’uomo anziché all’artista, Jorio Vivarelli, raccolto dal nipote Mario Biolchi e dal presidente della Fondazione Jorio Vivarelli, Giulio Masotti che hanno ricordato l’esperienza di prigionia del maestro, durata dall’8 settembre del 1943 fino al 24 marzo 1945. "Mai Vivarelli parlò di quel tempo buio, ma il dolore, l’orrore e la sopraffazione di quei giorni restano ancora oggi chiaramente visibili in alcune delle opere che il mastro realizzò in vita".

l.m.