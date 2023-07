Storie di Cantastorie", un progetto culturale nell'Appennino Pistoiese"

"Storie di Cantastorie" è il nome stabilito per identificare un progetto incentrato sulla presenza di questa figura nell’area pistoiese e i suoi rapporti culturali con la tradizione dell’Appennino. Il soggetto dell’iniziativa è il fulcro di una interessante progetto del Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani in collaborazione con la locale Pro Loco, patrocinata dal Comune di Abetone Cutigliano che vedrà la prima uscita pubblica domenica 30 luglio alle 17:30 presso il Parco Beatrice di Pian degli Ontani dove si esibiranno Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri sul tema "L’arte dei cantastorie tra passato e presente". La serie delle esibizioni prosegue il 5 agosto, ancora una volta al Parco Beatrice a Pian degli Ontani, dove alle 17:30 si esibiranno Maurizio Geri e i Landafurlà su: "Canta l’ottava e suona la furlana: quando cala il sol, l’Appennino canta e danza", per concludersi domenica 20 agosto alle 16:30 in Piazza dell’Acerone con i musicisti de "La Leggera". Nella tradizione, la persona del cantastorie condivideva il palcoscenico, cioè il cortile o l’aia, oppure semplicemente la strada, con il pubblico. Nell’iniziativa sarà coinvolta anche una scuola della Montagna Pistoiese, attraverso un laboratorio condotto dal collettivo artistico "Meduse" che porterà alla realizzazione di una performance da realizzarsi nel periodo natalizio e che avrà titolo "la cantata dei pastori".

Andrea Nannini