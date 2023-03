Storie di calcio, di uomini e di vita vissuta Racconti degli anni ’80, torna il teatro di Di Matteo

All’Auditorium del circolo Hitachi tornano le "Stories" del regista e attore Alberto Di Matteo: domani sera (inizio alle 21.15) il tema centrale della serata sarà il calcio, non tanto quello giocato e nemmeno quello delle grandi stelle. Protagoniste saranno le vicende, le curiosità e gli aneddoti di un calcio che non c’è più, quello degli anni Ottanta. La storia principale è quella tragica e ancora d’attualità di Donato ‘Denis’ Bergamini, scomparso in circostanze misteriose proprio in uno dei momenti più fortunati della sua carriera di centrocampista. Dopo aver sfiorato la promozione in serie A con la maglia del Cosenza, la sua vita finisce il 18 novembre 1989 sotto le ruote di un tir: la versione ufficiale è quella di suicidio, ma le numerose incongruenze delle testimonianze e alcune strane decisioni delle forze dell’ordine inducono la famiglia a lottare per andare a fondo e conoscere quella che agli occhi di molti appare come una verità negata. Sul palco troveranno spazio anche i racconti di calcio di Andrea Mitri, ex giocatore della Pistoiese che proprio nel 1989 chiuse la propria carriera per intraprendere quella di storyteller. Il suo "Poco sesso, niente droga e qualche gol" è da qualche settimana in libreria e l’occasione sarà propizia per condividere qualche passaggio con il pubblico in sala che sarà chiamato a interagire con l’autore. Il prossimo appuntamento con "Stories" sarà per il 18 marzo con la storia di Stanislav Petrov e la proiezione del film "The day after". L’inizio della serata è previsto alle 21:30 ma chi lo desidera può prenotare la cena o l’apericena al bar pizzeria Il Trenino del circolo chiamando il numero 0573 32626. Ingresso 5 euro (3 per i soci del Circolo Hitachi).