Storie d’amore, di eroi e di guerra Sono i giorni della Linea Gotica

Storie di resistenza, di eroi e sofferenza e, come spesso accade là dove c’è la guerra quasi fosse una risposta naturale all’odio e al caos, anche amore, quello che resiste alle intemperie e alle bombe. Sabato 30 e domenica 31 sono i "Giorni della Linea Gotica", ovvero itinerari rievocativi e letterari sulla collina pistoiese pensati per ricordare l’attività di alcuni uomini eroici che dopo la seconda guerra mondiale si dedicarono alle operazioni di rimozione delle mine disseminate dai tedeschi nei territori attorno Pistoia durante la ritirata. Si comincia sabato come detto, con ritrovo alle 10 nella piazzetta del Passo della Collina: da qui partirà una escursione guidata ai resti della "Buca del cannone" (postazione tedesca Pantherum, risalente al 1944) e alle rovine del castello medievale di Santa Margherita (durata circa due ore, escursione facile). Nel pomeriggio, ore 17.30, al circolo Arci di Lagoni ecco "Gli uomini del grano": sarà realizzato un diorama vivente sugli sminatori pistoiesi a cura dell’associazione Linea Gotica Officina della memoria. A seguire conferenza a cura del ricercatore Daniele Amicarella con i parenti degli sminatori, dal titolo "Chi erano questi eroi sconosciuti?". Alle 19.30 stesso luogo seguirà una cena: menu con l’Arci-tagliere di affettati e formaggi misti con focaccia, crostata dei Lagoni, acqua, vino e caffè al costo di 20 euro a persona (info e prenotazioni al 345.8191075).

La giornata di domenica inizia con una nuova escursione (un’ora circa) lungo il sentiero storico con incontri a sorpresa; ritrovo alle 10 alla piazzetta del Passo della Collina. Alle 11.30 sempre in piazzetta "Il capitano e la locandiera: quando l’amore vince sulla guerra", racconto vivente della storia d’amore tra l’ufficiale tedesco Demetrio Hermann Christomannos e Olga Signorini con lettura di un brano tratto dal libro "I cento racconti della Linea Gotica" (Editore Pendragon, Bologna). La ricostruzione storica è a cura dell’associazione Croce di ferro. Alle 12 al Passo della Collina si inaugura la nuova pannellatura storica della Linea Gotica sul sentiero nel tratto stazione Fs, a cura dell’Unione dei Comuni montani dell’Appennino Pistoiese. Alle 12.30 pranzo dei rievocatori al circolo Arci Lagoni; per prenotazioni chiamare Marco al 334.8507380. Per info: Federico, 340.3252086, per le rievocazioni Daniele al 339.7866684. La due giorni è organizzata da Linea Gotica Oficina della memoria, Istituto storico della Resistenza di Pistoia, associazione La Croce di ferro.

