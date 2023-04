Stipendio pignorato in favore del creditore, ma poi vince la causa

Nonostante il fallimento, i guai non erano finiti per un giovane imprenditore aglianese. Nei mesi scorsi è stato costretto a rivolgersi a due avvocati di fiducia per evitare di continuare a pagare un creditore che, nonostante fosse stato ammesso allo stato passivo del fallimento, ha continuato a ricevere anche i pagamenti da una procedura esecutiva presso terzi (veniva pignorato il quinto dello stipendio del giovane) cominciata alcuni mesi prima della dichiarazione di fallimento. Le cose non si erano messe bene fin da subito per l’imprenditore aglianese, poi il Covid, la crisi economica generale, le difficoltà di ogni attività imprenditoriale e l’attività commerciale si era presto avviata verso l’inevitabile fallimento. Il giovane si è rivolto agli avvocati Michela Mancini e Marco Benesperi con studio a Pistoia ma attivi anche su Agliana.

"Il cliente ci ha raccontato la sua storia che ha davvero dell’incredibile – affermano i due professionisti –. Un creditore ha ricevuto dopo il fallimento vari pagamenti mensili che non erano consentiti, violando la cosiddetta par condicio creditorum in sede fallimentare e sottraendo parte dello stipendio del nostro cliente che aveva nel frattempo trovato lavoro come dipendente". Fortunatamente i due legali sono riusciti a far comprendere al giudice fallimentare del Tribunale di Firenze l’incresciosa situazione che si era venuta a creare. "Abbiamo tempestivamente depositato un’istanza assai articolata per spiegare al curatore ed al giudice fallimentare quanto accaduto – ci raccontano ancora gli avvocati Mancini e Benesperi – con lo scopo di consentire al giovane aglianese di poter ricevere l’intero stipendio e di non avere una busta paga più "leggera" di un quinto. Dopo pochi giorni dal deposito della nostra istanza, il Tribunale di Firenze ha accolto quanto da noi richiesto e ha dato piena ragione al nostro cliente".

p.s.