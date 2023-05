Stefania Geri, fisioterapista per quarantadue anni Oggi ultimo giorno in reparto: il saluto delle amiche

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro di una professionista che ha fatto la storia della fisioterapia a Pistoia. A Stefania Geri (nella foto) va l’affettuoso tributo di tutti i suoi colleghi. Originaria di Cireglio, si è diplomata all’istituto magistrale Atto Vannucci e poi laureata in fisioterapia all’Università di Medicina e Chirurgia di Firenze. Stefania ha lavorato all’Aias di Montecatini e poi all’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia. Dagli anni Novanta ha iniziato a lavorare all’ospedale del Ceppo, e quindi al San Jacopo, per concludere la sua lunga e apprezzata carriera di nuovo al Ceppo, nel reparto delle cure intermedie. Questo è il messaggio arrivato in redazione per lei: "Carissima Stefania, il fatidico giorno è arrivato! Dopo 42 anni di onorato servizio te ne vai in pensione! La Fisioterapia tutta dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e le Cure intermedie del Ceppo sicuramente sentiranno la tua mancanza. Sei stata e sei una grande professionista. Zelante, attenta e appassionata. Una persona unica! Ti auguriamo buona vita e buon cammino. Ti vogliamo bene. Le marchesi: Alessandra, Rita e Federica". A Stefania un saluto affettuoso e gli auguri di giorni pieni di felicità anche da parte del nostro giornale.