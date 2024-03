Statale chiusa per frana. Una pioggia di disagi. Sci, crollo degli incassi

Alle otto e mezzo di ieri mattina l’Anas ha diffuso un comunicato che somiglia molto a una sentenza: la strada è nuovamente chiusa e non si sa quando sarà possibile riaprirla di nuovo. Anas è la società del Gruppo Fs Italiane che si occupa delle strade. Gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, un’azienda di Stato, proprietaria e responsabile della Statale 12 dell’Abetone e del Brennero interrotta da lunedì 4 marzo per una importante frana, che sta creando tanti disagi alla vita di residenti e viaggiatori. Il malessere delle persone coinvolte, a vario titolo, prende forma a partire dall’Abetone, con uno sconfortato Rolando Galli: "Gli sciatori provenienti dalla Lucchesia, come dall’area della Toscana rivolta alla zona del mare, stanno affrontando una grossa difficoltà perchè devono affrontare una viabilità alternativa. Per noi ovviamente questo comporta un calo di presenze e una ulteriore perdita d’incassi. A fronte di un inverno disastroso ci mancava solo la chiusura della Statale 12. La ciliegina sulla torta preparata da un anno cinico e baro". Il Comune di San Marcello Piteglio ha diffuso ieri questa nota: "Dopo la pioggia caduta durante la notte ci sono stati importanti crolli, tutt’ora in corso, dalla pendice franosa, che hanno spinto Anas a disporre una nuova chiusura totale della strada, anche in considerazione della situazione di allerta meteo prevista per domenica (oggi), con oltre 40 mm di pioggia che cadranno in questa zona. Dai contatti avuti dal Comune in prima mattinata (sabato 9 marzo) con la direzione Anas di Firenze è emerso che lunedì mattina (domattina), meteo permettendo, interverrà l’impresa incaricata da Anas per il ripristino con i rocciatori e il materiale tecnico (reti, cavi, etc) necessario per avviare il lavoro di messa in sicurezza".

Alla richiesta del Comune di posizionare ulteriori e più alte protezioni new jersey, la direzione dell’Anas ha risposto che non sarà possibile prima dell’intervento dei rocciatori.

"Siamo in attesa di un comunicato ufficiale di Anas con ulteriori dettagli tecnici e della programmazione del lavoro, – scrive ancora il Comune – importante per poter svolgere gli impegni presi. Fino all’intera giornata di lunedì (domani), dopo i primi lavori dei rocciatori, non sarà possibile formulare nuove previsioni. È interesse di tutti che la pendice sia messa in sicurezza in modo tale da poter riaprire prima possibile la strada al transito". E’ probabile che le operazioni di messa in sicurezza richiedano un mese di tempo.

Andrea Nannini