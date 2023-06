Stasera la capitale del blues sarà Piteccio Con Nick Becattini. E si festeggia pure Bambi

Piteccio, almeno per una sera, capitale vera del blues. Benvenuti al circolo ricreativo di via San Felice e Piteccio 117 dove il parterre di ospiti di stasera la dice lunga sulla qualità del suono che sarà. Sarà in primis con il grande e ‘nostro’ Nick Becattini che si animerà "The big blues party!", una serata che vedrà naturalmente la presenza della band dello stesso Becattini che schiera in formazione Keki Andrei all’organo e alle tastiere, Renato Marcianò al basso ed Enrico Cecconi alla batteria. Con loro due ospiti, a partire dal grande armonicista Mimmo Mollica, attivo dal 1976 sulla scena blues, da considerarsi a pieno titolo uno dei padri del blues in Italia. Nel suo repertorio, proposto con la band che solitamente l’accompagna, i brani legati al Chicago Blues Style ispirati ai big del genere, in particolare ai padri dell’armonica. Oltre a Mollica ci sarà anche un altro pistoiese di talento. Si tratta di Michele Beneforti, classe 1991, chitarrista e autore di grande abilità. La serata sarà anche l’occasione per celebrare un successo che è gioia e orgoglio sì di un padre, ma che è proprio anche di tutta la comunità pistoiese. Bambi Becattini, 16 anni, ha infatti messo a segno una importante sequenza di risultati ai Giochi mondiali di Special Olympics in corso fino a domenica a Berlino: cinque medaglie per la ginnastica ritmica, una d’argento e quattro di bronzo. In apertura di serata a scaldare la platea ci penserà l’"esplosiva" Tnt&Dynamite Blues Band. Per prenotare la cena: 335.6229888 oppure 339.2349891.

l.m.