Stasera in città la presentazione del programma

"Ultima generazione" il gruppo di attivisti sul fronte ambientale che propone azioni di disobbedienza civile non violenta contro il collasso climatico, sarà questa sera, alle ore 21, nella sala del Circolo Garibaldi, in Corso Antonio Gramsci numero 52, per presentare la propria campagna il cui slogan è "Non paghiamo il fossile" (nella foto una recente manifestazione a Roma). "Chiediamo al governo – si legge sui volantini che tappezzano la città da qualche giorno – di restituire i quaranta miliardi di euro che ogni anno ci sottrae per condannarci a morte, investendo nei combustibili fossili che causano la crisi climatica".