Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna, interverrà stasera al circolo Arci di Santomato, intorno alle 21.15. Bonaccini presenterà la sua mozione congressuale dal titolo "Energia Popolare". Insieme a Bonaccini sarà presente anche la candidata alla segreteria regionale per la sua mozione Valentina Mercanti. Sono intanto alle battute finali le consultazioni all’interno dei veri circoli della provincia nei quali in questi giorni si svolgono le votazioni, riservate agli iscritti, tra le quattro candidature alla segreteria nazionale: Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cuperlo. Le votazioni sono precedute da una discussione. Il 26 febbraio si terrà il ballottaggio in tutto il territorio nazionale. Il comitato Piana pistoiese per Elly Schlein organizza per domani, alle ore 19, un’apericena al circolo la Rinascita di Agliana (costo 15 euro a persona, prenotazioni al numero 342.3791179). Sarà presente il candidato a segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. "E’ un’occasione importante per ritrovarsi come comunità intorno al candidato alla segreteria regionale" – informano dal Pd. L’assemblea è aperta a tutti.

G.B.-p.s.