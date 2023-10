Stasera "aperitivo digitale" insieme a Confcommercio Giovani

Un "aperitivo digitale" aperto a tutti per confrontarsi sul tema della leadership e della gestione del tempo, tra le spinte generate dall’emotività e il bisogno di tenere il passo con le priorità. È quello in programma per questa sera, giovedì 19 ottobre, a partire dalle 19,30, organizzato da Confcommercio Giovani, nella sede di Viale Adua al civico 126. "Un appuntamento – commenta il Presidente di Confcommercio Giovani interprovinciale nonché Ceo della digital agency Lotrèk, Filippo Gruni – destinato ad orientare tanto i nostri soci, quanto chiunque sia impegnato in aziende e organizzazioni che abbiano a che fare con le persone. Si riferisce dunque a tutti i lavoratori in genere, ma dedica un’attenzione specifica a chi – più spesso imprenditore – è chiamato a gestire un team e le sue tempistiche".

Due gli argomenti principali: il "valore della parola" in comunicazione e i "luoghi comuni" da sfatare sul lavoro. "Da un lato si tratta – argomenta Gruni – di utilizzare una terminologia adeguata per riuscire a veicolare messaggi davvero performanti al team. Dall’altro, è necessario provare a ribaltare una narrazione che emerge rispetto ad alcune problematiche lavorative più ricorrenti. I partecipanti affronteranno operativamente questi temi durante il workshop, maturando conclusioni effettive al termine del dibattito".

L’obiettivo finale è quello di accrescere la leadership sul lavoro: "Un concetto – conclude Gruni – che non riguarda soltanto i capi delle aziende, ma tutti quanti. Abbiamo bisogno di confronti del genere per sviluppare questa attitudine". L’evento è gratuito ed aperto ai giovani imprenditori di Pistoia e Prato. Per partecipare serve prenotarsi contattando il numero di telefono 3355775485.

red.pt