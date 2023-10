Star bene ricamando. Incontri per tutti

L’arte del ricamo per prevenire la malattia: a Pistoia, in più, i corsi si svolgono gratuitamente e con il preparatore atletico a disposizione. Un conosciuto e apprezzato preparatore atletico, Sary Rosa, per attuare la missione di Far.com: dispensare salute. Ecco "Ricami da tutto il mondo", incontri gratuiti aperti alla cittadinanza, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17 alla Capannina di Bottegone. L’iniziativa, che si protrarrà fino al prossimo mese di dicembre ed è in collaborazione con Auser Bottegone e Luce per Tutti, è rivolta a grandi e piccini, a tutti coloro che intendano restare attivi attraverso l’arte del ricamo. "Guiderà i lavori la maestra Barbara Valiani, un’autorità nel campo del ricamo, ma il corso prevede pure test motori di coordinazione oculo-manuale così da comprendere le abilità di partenza dei partecipanti e i risultati raggiunti – è Sary Rosa a spiegare –. Inoltre, prima di ogni sessione, vi sarà una meditazione guidata che inviterà a prendere consapevolezza del proprio respiro e del proprio corpo, sensibilizzando le parti che saranno utilizzate e rilassando quelle meno interessate. Apprendere i ricami di tutto il mondo servirà a coloro che desiderano mantenersi attivi – è fondamentale nella prevenzione delle malattie neuro degenerative e nel perfezionamento della propria coordinazione, fino al potenziamento della concentrazione e della memoria –, ma pure a coloro che vogliono aumentare le proprie competenze in vista di un utilizzo futuro in campo professionale". Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni, si può chiamare il numero 338. 2124836. Sulla pagina Facebook di Sary Rosa e Luce per Tutti il link per saperne di più. Gianluca Barni