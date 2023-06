Staffetta per Matilde, torna l'omaggio alla giovane scomparsa a 18 anni

Il sasso era stato lanciato lo scorso aprile, quando è andata in scena la prima edizione della Staffetta per Maty: decine di giovanissimi corridori si sono sfidati a Casalguidi, ricordando una sportiva scomparsa troppo presto. E oggi, un’iniziativa simile sarà ripetuta anche nell’ambito del Torneo dei Rioni attualmente in corso, e pronto a chiudersi domenica prossima. Tutto pronto per la Staffetta per Matilde, l’iniziativa podistica che prenderà il via alle 19 odierne. Una corsa che stavolta vedrà sfidarsi gli sportivi dei vari rioni, per omaggiare la giovane Matilde Capecchi scomparsa a soli 18 anni ormai tre anni fa. La ragazza, con un passato da podista, lottava da tempo contro un brutto male che nell’aprile del 2020 non le ha purtroppo lasciato scampo. Il suo ricordo resta però vivo anche grazie alla beneficenza: la onlus Margherita Silenziosa Matilde Capecchi, costituita grazie all’impegno dei genitori e dei parenti, ha consegnato nei giorni scorsi un ecografo portatile alla pediatria dell’ospedale di Pistoia.

La partenza per l’evento di oggi è prevista da piazza del Comune, con i partecipanti che si dirigeranno poi verso il giardino che porta il nome di Matilde (e nel quale nelle scorse settimane è stata inaugurata una piccola libreria). I corridori passeranno quindi anche da via Matteotti e da via Pollacci, per poi tornare indietro e tagliare il traguardo al termine di poco più di un chilometro di corsa. "L’input è arrivato dall’Atletica Casalguidi. E’ stata la società a chiederci il permesso di poter mettere in piedi questa iniziativa – ha commentato Bernardo Capecchi, padre di Matilde e membro della onlus – una proposta della quale abbiamo poi parlato con il Comitato del Torneo dei Rioni e che abbiamo accettato di buon grado. Matilde amava lo sport. E crediamo che eventi del genere siano uno dei modi migliori per ricordarla".

G.F.