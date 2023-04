Squalificato dopo l’aggressione subita: ora l’Hc Pistoia fa ricorso

La società continua a trincerarsi dietro un silenzio "strategico", anche perché l’attenzione dell’ambiente deve andare alla gara di campionato di domani. Tuttavia nei giorni scorsi il club arancione avrebbe tuttavia già presentato ricorso contro la squalifica di tre giornate inflitta al proprio tecnico Filippo Treno, in conseguenza dei brutti fatti di Pisa. Queste le novità legate al momento attuale dell’Hockey Club Pistoia, che in attesa del pronunciamento del giudice sportivo dovrà fare temporaneamente a meno del proprio allenatore. Lo scorso primo aprile, lo ricordiamo, Treno sarebbe stato aggredito dal medico sociale e da alcuni giocatori del Cus Pisa al termine del match esterno contro il club pisano. Una discussione degenerata in rissa, dove ad avere la peggio sarebbe stato proprio l’allenatore pistoiese, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso locale ricevendo sette giorni di prognosi per un trauma cranico ed alcune contusioni.

Una ricostruzione che la compagine pisana ha parzialmente smentito, così come la giustizia sportiva: a sorpresa, infatti, anche il tecnico arancione era stato squalificato alla pari del sanitario pisano "per avere a fine gara più volte spinto il medico sociale della squadra avversaria". Il giudice, sulla base del referto stilato dall’arbitro, lo ha evidentemente ritenuto corresponsabile della colluttazione, alla pari. Nessuna sanzione per i giocatori locali. Una scelta che i dirigenti arancioni non avevano accolto di buon grado, optando comunque per un basso profilo e dando la precedenza al campo. Già, perché alle 15 di domani il gruppo se la vedrà in trasferta contro l’HT Sardegna, in quello che si profila già come un vero e proprio scontro-salvezza. E per centrare l’obiettivo, l’HC Pistoia deve vincere, trasformando in punti ed energie positive gli avvenimenti degli ultimi giorni.

Giovanni Fiorentino