Spunta un nuovo playground per il quartiere di San Biagio

Riqualificazione del verde, posa di nuovi strumenti per l’utilizzo di giardino pubblico e, soprattutto, la realizzazione di un playground all’aria aperta dedicato interamente al basket. Sono queste le tre bisettrici sulle quali si muove il progetto che è stato approntato dal Comune ed approvato in una recente delibera di Giunta per un valore di 600mila euro e che potrebbe andare a rivoluzionare il quartiere di San Biagio. Tutto questo perché l’amministrazione intende candidare lo stesso progetto ad un bando aperto nel mese di febbraio da parte della Regione Toscana per l’assegnazione di fondi per il miglioramento e la riqualificazione del sistema di impianti sportivi che devono essere riservati alle attività motorie. La somma richiesta, per la partecipazione al bando, ha l’obiettivo di ottenere un contributo dall’ente regionale di 400mila euro mentre gli altri 200mila sarebbero a carico del Comune.

L’area coinvolta, per intendersi, sarebbe tutta quella attualmente già adibita a parco pubblico che si affaccia lungo via Salvo D’Acquisto e che verrebbe riqualificata con la posa di nuovi percorsi pedonali, l’abbattimento delle barriere architettoniche, pavimenti drenanti intorno ai giochi, area fitness per stretching e wellness (con attrezzature specificatamente dedicate alla terza età), un campo da bocce più la posa di tavolo da ping-pong, gioco degli scacchi e la novità di un nuovo campetto fiammante dedicato alla pallacanestro. Questo, nello specifico, si andrebbe a collocare tra via Borgognoni e l’angolo con via Masaccio subito accanto alla parrocchia di San Biagio. Adesso resterà da vedere se il progetto verrà finanziato oppure no e che andrebbe a funzionare quasi da "gemello" a quello che dovrà nascere sotto il ponte Europa.