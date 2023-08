Spunta il limite di 10 kmh sulla Provinciale "20" Petrucci attacca: Assurdo

Sulla strada provinciale 20, spuntano come funghi fuori stagione, una serie di cartelli che impongono il limite di velocità a 10 km orari e che provocano disagi agli automobilisti. A farsi interprete è l’ex sindaco e Consigliere Regionale Diego Petrucci, che in una sua nota critica l’operato della Provincia. "Quando le norme calpestano il buon senso-scrive Petrucci- e affogano nel ridicolo. SP 20 limite di velocità 10 km orari, una persona qualunque, quindi non un atleta, si muove a 56 km orari…. Ma vi rendete conto? Eppure così va l’Italia, dietro a quel divieto c’è l’arroganza e l’incapacità di un funzionario della Pubblica Amministrazione che in quel modo vuole lavarsi la coscienza". I commenti sono apparsi numerosi e pungenti, si va dall’augurio che sia un voto scolastico, al consiglio di andare a piedi. Poi ci sono le targhe per i camminatori, qualcuno che pensa di portarsi il cartello a casa, chi parla del pericolo causato dall’eccesso di lentezza e ancora, c’è chi si chiede se anche il divieto di transito alle bici, motorini e moto, dopo aver fatto il manto stradale, ha un senso, ma soprattutto tutti vorrebbero sapere di chi è l’idea. Il Presidente della Provincia Luca Marmo, fornisce la sua spiegazione: "Il limite di 10km è nelle vicinanze dei restringimenti dove sono presenti i new jersy, proprio per suggerire la massima attenzione. Quelli con il limite a 30km orari, furono messi per colpa delle buche presenti sulla strada, ora che diverse parti sono state asfaltate, potrebbero essere tolti. Ho dato mandato di fare tutte le verifiche necessarie, lo stesso dicasi per i ponti, stiamo facendo verifiche al fine di vedere la possibile percorribilità di almeno uno. È il problema più grosso ma ci stiamo lavorando" La butta invece sull’ironico, il Consigliere Provinciale Andrea Tonarelli: "Forse volevano fare un percorso per le scuole guida, infatti su quelle strade ci sono quasi tutti i cartelli, un ottima palestra su come fare esercitare gli aspiranti patentati senza correre rischi. Al di là delle battute, devo dire che la misura è colma e presenteremo una interrogazione per venire a capo di questa sconclusionata situazione". Il problema è grosso e i cittadini iniziano a dare segni di nervosismo, certo è che qualcuno dovrà trovare il modo di rimediare a questa incresciosa realtà.

Andrea Nannini