Sportello per le famiglie. Una consulenza gratuita

Il Comune di San Marcello Piteglio offre un’opportunità a tutti i genitori aprendo lo "Sportello per i genitori", aperto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio le esigenze dei propri figli e migliorare il loro percorso educativo. Lo sportello per le famiglie dei bambini del nido e della scuola dell’infanzia offre un servizio di consulenza gratuito e qualificato. In collaborazione con Istituto Omnicomprensivo e Coordinate. L’invito è a partecipare al primo ciclo di incontri gratuiti e aperti a tutti i genitori di bambini da 0 a 6 anni del Comune di San Marcello Piteglio. Gli incontri saranno tenuti da Michele Mannelli, pedagogista e ricercatore, dal 30 gennaio, dalle 17 alle 19 al plesso di Piteglio, Aula polivalente. Info: [email protected].

Andrea Nannini