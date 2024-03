Sport a portata di tutti nella palestra Pertini

Bella iniziativa dell’Ascd Silvano Fedi alla palestra Pertini di Bardalone. Nel sodalizio pistoiese da qualche tempo è conferito lo Sci Montagna Pistoiese che ne rappresenta una sorta di estensione territoriale. L’associazione presieduta da Guido Amerini ha infatti organizzato, contando anche sul supporto degli ex soci dello Sci Montagna, e con il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio, una sessione di corsi di attività fisica adattata, tutti i lunedì e mercoledì dalle 9 alle 10. Si tratta di un’attività motoria consigliata per chi ha difficoltà di movimento o una disabilità temporanea dovuta a interventi o malattie. E’ prevista una quota d’iscrizione una tantum, di 20 euro e una quota di partecipazione di 3,50 euro per ogni ora. Info: Gianluca al 3387467002 o Marco: 3296503924.

Andrea Nannini