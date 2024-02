Spinta alla promozione turistica. Pistoia sotto i riflettori del Bit Il Consorzio Turistico Città di Pistoia parteciperà al Bit di Milano per presentare le potenzialità turistiche del territorio. Si prevede che il 2024 sarà un anno record per il turismo mondiale e Pistoia vuole essere pronta per sfruttare questa opportunità. Durante l'evento, verranno presentate le peculiarità della Montagna pistoiese.