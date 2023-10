Spicchio Un momento di teatro in dono

La delicatezza di un momento che chiede d’essere accompagnato in punta di piedi, tenendo compagnia ma senza fare troppo chiasso, toccando le corde delle piccole gioie che rendono ogni singolo giorno un giorno speciale da vivere. C’è molta di questa atmosfera nel più recente momento restituito dai volontari della Comunità Solidale di Lamporecchio agli ospiti dell’hospice La Limonaia di Spicchio nel bellissimo spazio del giardino settecentesco della struttura (curato con amore dall’oss Roberto Bertocci), che assieme ad alcuni degli attori della compagnia Il Rubino di Dora Donarelli hanno organizzato un momento teatrale per accompagnare in modo leggero la permanenza in un luogo dedicato alle cure palliative.

"Da dieci anni facciamo volontariato qui – spiega Mariangela Camporese, coordinatrice del gruppo cure palliative dell’associazione guidata da Mara Fadanelli –. E’ un volontariato molto particolare, rivolto a malati inguaribili coi quali non accade spesso di avere contatti personali. Nel nostro piccolo vogliamo dare un contributo in una doppia direzione: alleggerire il percorso ai pazienti ma anche far conoscere la realtà dell’hospice. Spesso ci è capitato di incontrare famiglie ignare dell’esistenza di questa struttura, che al contrario è davvero importante per la gestione e l’accompagnamento della condizione di salute di questi pazienti, assistiti da operatori qualificati, da psicologi, da fisioterapisti". Nei giorni scorsi l’ultima iniziativa di Comunità Solidale arrivata a conclusione di un percorso che ha permesso di dotare l’hospice di una nuova cucina grazie alle offerte raccolte.

"Abbiamo donato un piccolo spettacolo di intrattenimento tra musica e teatro grazie al supporto di alcuni attori della compagnia di Dora Donarelli – continua la coordinatrice –. Gli ospiti si sono divertiti, hanno goduto di una giornata più leggera, alcuni sono riusciti ad alzarsi dal letto e partecipare. Non sempre le giornate di queste persone sono semplici, siamo davvero felici di aver contribuito nel nostro piccolo a regalare uno svago. Era la prima volta che approcciavamo col teatro, di questo non possiamo che ringraziare la compagnia e Dora per la loro generosità gratuita".

Al momento erano presenti anche la dottoressa Sabrina Pientini, direttrice aziendale Toscana Centro delle Cure Palliative, i dottori Alberto Bologna e Patrizia Giardino, il direttore della Società della salute della Valdinievole Stefano Lomi, assieme al personale medico e a quello infermieristico coordinato quest’ultimo da Corinne Iozzelli. Comunità solidale si articola in diversi gruppi, ciascuno deputato a occuparsi degli anziani, degli invisibili, degli ultimi, in collaborazione con i servizi sociali e la Croce Verde. "Offriamo il nostro tempo come possiamo – conclude Camporese –, per questo ci farebbe piacere raccogliere donazioni perché i servizi e l’assistenza dell’associazione sul territorio possano essere sempre più presenti".

linda meoni