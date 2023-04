Spi Cgil: recuperati oltre 100mila euro per i pensionati pistoiesi

Prosegue senza sosta l’impegno di Spi Cgil provinciale sul tema del controllo pensione allo scopo di individuare eventuali prestazioni aggiuntive non richieste o non erogate e le cifre portate a casa, finora, non sono di poco conto. A spiegarlo è proprio la sigla sindacale che fa riferimento, in special modo, a pensioni basse per le quali sono previste prestazioni aggiuntive di carattere assistenziale: un lavoro che Spi Cgil fa in prima persona per gli iscritti, accedendo direttamente all’archivio Inps. Tanto per capire l’entità di quel che si parla, nel 2022 sono stati recuperati oltre 100mila euro a favore di pensionati della provincia di Pistoia per prestazioni che non erano state richieste o che non erano state erogate. "Quest’anno siamo di nuovo partiti col bòtto – commentano da Spi Cgil Pistoia – dal momento che abbiamo avuto due casi per i quali sono stati recuperati 34mila euro. Nel primo si tratta di una prestazione di reversibilità con arretrati per circa cinque anni, mai richiesta, nella convinzione di non averne il diritto, per un valore di 21.500 euro per un nostro iscritto di Serravalle Pistoiese. Nell’altro si è trattato del diritto alla maggiorazione sociale e incremento, anch’esso per cinque anni, sulla prestazione di assegno sociale per un valore di 12.500 euro per una signora di 74 anni di Pistoia".

E se queste sono le punte dell’iceberg, è doveroso precisare che ci sono poi anche casi dal recupero assai più inferiore ma, comunque, importante per il pensionato che ne usufruisce. "I "labirinti" della normativa sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono tali da costruire sempre nuovi trabocchetti per rendere sempre più complicata la tutela dei diritti dei pensionati e più in generale dei cittadini – concludono da Spi Cgil – considerando poi che tutte le prestazioni vengono erogate a domanda, riteniamo indispensabile per tutti spendere del tempo per controllare la propria posizione pensionistica".