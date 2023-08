Spi Cgil attacca: divieto per legge a Montagna per oggetti nazifascisti

Due lattine, una con l’immagine di Benito Mussolini e l’altra con quella di una croce uncinata, immagini richiamanti un tempo troppo recente per essere archiviato, messe in vendita sui banchi di un mercatino di oggetti militari e che in realtà con l’epoca dei fatti non c’entrano nulla, hanno fatto sollevare una dura contestazione da parte dello Spi Cgil.

"Si sta oltrepassando ogni limite – scrive Andrea Brachi, segretario generale dell’associazione relativamente alla rievocazione storica-rassegna del riuso militaria di Museo e Rifugi SMI Campo Tizzoro –. Ancora una volta nel corso della rievocazione storica che si tiene ogni anno nel Museo della SMI a Campo Tizzoro sono stati mostrati e messi in vendita oggetti di vera e propria propaganda nazi fascista. Come Spi Cgil Pistoia avevamo già scritto nel 2021 e nel 2022 chiedendo che le Istituzioni preposte intervenissero per impedire tutto questo. Non starebbe a noi ricordare che esistono leggi nel nostro Paese che vietano tutto ciò e che i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di intervenire senza se e senza ma: esiste anche un’ordinanza del Comune San Marcello Piteglio che però viene sempre disattesa. Pertanto siamo a chiedere di nuovo un intervento risolutivo che impedisca questo oltraggio alla memoria e che sia ritirata l’autorizzazione agli organizzatori di questo evento".

Il sindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, chiamato in causa ricorda e sottolinea che vi è una delibera di Giunta, risalente al mese di luglio del 2021 che stigmatizza la vendita di oggetti richiamanti il nazifascismo. "Ribadisco le posizioni espresse in quella delibera di giunta con la quale si vieta ogni forma di pubblicità ai simboli di quell’infausto periodo della nostra storia – ha detto –. Sarà mio e nostro impegno fare piena luce su questo fatto e, se ce ne saranno gli estremi intervenire con decisione nei tempi e nei modi che la legge ci dice di fare".

Andrea Nannini