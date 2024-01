Spettacolo di beneficenza con Pratesi

Teatro e solidarietà, ma anche un’ode contro il bullismo. Sabato 13 gennaio, alle 21 nella Sala Banti di Montemurlo, andrà in scena la nuova opera scritta e prodotta dal regista aglianese Lorenzo Pratesi, intitolata "Vip Veramente Ingombrante Personalità" con ricavato a favore dell’associazione aglianese "Gianluca Melani" (organizzazione di volontariato). Torna così la collaborazione tra l’associazione "Gianluca Melani" e "Lorenzo Pratesi Teatro", con una nuova commedia e lo stesso spirito di solidarietà. Un vero e proprio inno contro il bullismo e la discriminazione, questo per Lorenzo è la sua nuova commedia, attesa anche fuori dai confini regionali. Il cast è composto da Francesca Santucci (foto), al suo debutto come protagonista, Daniel Cappellini al suo assoluto debutto teatrale, Cristina Raffi, Simona Bertini, Stefania Mazzotta, Paola Frivoli, Michele Ferri, Andrea Rebbi, Lucia Pucci, Tessa Villani, Patrizia Tuci, Lorella Romagnani, Marinella Vitulli, Federico Liani, Piero Germano, Serena Tesi, Costanza Pagnoccheschi, Pamela Petrucci, Flavio Sanciu e Alessandra Cecconi. Il costo del singolo biglietto è di 13 euro e il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione "Gianluca Melani" per il finanziamento dei nuovi progetti che ha sul territorio. Chi è interessato a partecipare può contattare Laura al numero 334.3066959 (anche su Whatsapp e Telegram). L’associazione "Gianluca Melani" è nata ad Agliana in memoria di Gianluca Melani, un ragazzo di soli 19 anni che fu vittima di un tragico incidente stradale nel giugno 2006.

Piera Salvi