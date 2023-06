Spettacoli teatrali e tanta musica Il Comune ha accettato le proposte

Quattro proposte di eventi culturali sono state presentate al Comune di Montale in risposta all’avviso pubblico "per la ricerca di soggetti interessati ad organizzare attività". Entro il primo giugno sono pervenute all’ufficio cultura le seguenti proposte: un concerto di musica da camera a cura della pianista e docente di musica Monica Nesti, uno spettacolo teatrale dal titolo "Baco del sentimenti" con la compagnia montalese ’Sesamo e Cartamo’, un evento intitolato "Musica e Natura" a cura dell’ Associazione arte e musica di Firenze e un recital per pianoforte del giovane e talentuoso pianista Stefano Scalise. Il Comune ha accettato le proposte. Gli enti che propongono le iniziative dovranno sostenere autonomamente le spese e gli oneri dell’organizzazione. Il Comune concede gratuitamente o a tariffa agevolata gli spazi pubblici, garantisce il suo patrocinio "non oneroso" e l’opera di promozione. (G.B.)