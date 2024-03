Spettacoli, sport e premiazioni ’al femminile’

Sport, comicità e premiazioni, tutto al femminile, negli appuntamenti che l’amministrazione comunale propone dal 5 al 9 marzo, in occasione della "Giornata internazionale della donna". Eventi riuniti, appunto, sotto il titolo "Al femminile". Martedì 5 marzo, alle 10.15, al teatro Moderno "Sport al femminile", incontro con Giorgia Bernardini, per gli alunni delle classi seconde della scuola media Bartolomeo Sestini, ma aperto a tutti, con ingresso libero. Giorgia Bernardini, giornalista è autrice di "Velata. hijab, sport e autodeterminazione" e "Area Piccola", coautrice di "Fondamentali. Storie di atlete che hanno cambiato il gioco". Venerdì 8 marzo, nel foyer del Moderno, alle 21, "Comicità al femminile" con Lucia Padovani e Mary Fortino che presentano "Borda e riborda donne". Un lavoro scritto da Lucia Padovani, diretto dalle stesse attrici Lucia Padovani e Mary Fortino della compagnia "Donne sopra le rughe". Dalle ore 20 apericena, su prenotazione contattando il 347.7179560. "Borda e riborda donne" porta in scena un susseguirsi di macchiette femminili. Sabato 9 marzo, alle 11, nella sala consiliare del comune di Agliana "Premiazione al femminile" con la cerimonia di conferimento del premio "Donne d’Agliana" da parte dell’amministrazione comunale. ll 7 marzo, alle 19, alla caffetteria del teatro Moderno, "Altro che Pinocchio": letture ad alta voce di diverse autrici.

Piera Salvi