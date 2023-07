Spettacoli ogni ora nei negozi e nei locali Biglietti già disponibili in vicolo Malconsiglio

In diversi punti della città gli sponsor del festival allestiranno palchi dove ogni ora per 15 minuti (dalle 10 alle 19) si terranno show di magia. Nel cinemino del Puccini Gatteschi conferenze spettacolo sulla storia della magia. Bandiere col simbolo di Pistoia Magic Street Festival indicheranno attività, negozi o locali dove sono previsti microspettacoli magici. I tour di Harry Potter e gli spettacoli al Polo saranno a pagamento con prenotazione (biglietti già disponibili in vicolo Malconsiglio; info su www.pistoiamagic.com). Micheloni: "Ringrazio gli sponsor che ci sostengono, il Comune che ci aiuta nell’organizzazione, l’autore di Pistoia Magic che è Simone Venturi, Vera Skocir, Elisa Nocera e tutti quelli che ci hanno permesso di arrivare fin qui, credendo in noi e nel nostro sogno".