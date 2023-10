Spesa sostenibile a portata di clic. A Pistoia arriva "Babaco Market"

Frutta e verdura di stagione, consegnata direttamente a casa dopo averla prenotata su internet. Un modo per contrastare lo spreco alimentare e consumare prodotti coltivati in Italia, ma che per diverse ragioni non rientrano nel circuito della grande distribuzione. E‘ quanto promette "Babaco Market", con il direttivo dell‘azienda che ha annunciato nelle scorse ore l‘arrivo del servizio anche a Pistoia. Un impresa che collabora con un centinaio di produttori agricoli attivi nell‘Italia del Centro-Nord, e che effettua consegne in quasi tremila Comuni. E adesso anche gli utenti pistoiesi potranno ordinare e farsi consegnare a domicilio la merce. Ma di cosa si tratta, nel dettaglio? E come funziona il servizio? Sul proprio sito web, Babaco Market propone frutta e verdura di stagione "fuori dall’ordinario", che altrimenti andrebbe sprecata. Non perché non sia commestibile, ma poiché per molteplici motivi sono prodotti che non possono rientrare negli standard dei tradizionali canali di distribuzione.

Accanto a frutta e verdura che presentano difformità estetiche, ci sono ad esempio anche eccellenze territoriali che si rivolgono ad un mercato troppo di nicchia. O che non possono essere vendute nei supermercati in quanto troppo vicine alla data di scadenza o perché presentano difetti e difficoltà in termini di confezionamento per gli scaffali. L‘idea messa in pratica da Babaco Market è di vendere comunque ai consumatori la merce in questione, dopo averla acquistata dai produttori. "Siamo lieti di annunciare il nostro arrivo a Pistoia – commenta il ceo Francesco Giberti – un’opportunità innovativa e pratica per una spesa più sostenibile".