Speranze per il Marini. Sì al sistema anticendio. Accolta la proposta di Pep

La conclusione della sessione di bilancio è stata l’occasione per fare un punto con Pistoia ecologista progressista. I consiglieri Greta Bonacchi, Mattia Nesti e Francesco Branchetti dopo aver illustrato gli emendamenti promossi, hanno presentato un “quaderno” dove hanno raccolto capisaldi e il risultato di questo anno di consiglio. Sul tema della crisi climatica, il gruppo Pep ha presentato due emendamenti sul piano investimenti: uno prevedeva la destinazione di 150 mila euro per impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, il secondo, sempre per lo stesso importo, per la cura del territorio e dissesto idrogeologico.

"Anche se con l’ok tecnico degli uffici – ha detto Nesti – la scelta politica è stata di respingere entrambi gli emendamenti. Bocciato anche quello, per la nuova pianificazione, di prevedere l’azzeramento del consumo di nuovo suolo. Ma non solo, la nostra richiesta è stata anche di porre più attenzione alle criticità nelle zone collinari intervenendo sulle strade, e di destinare una quota prevista per le aree a verde del centro, anche per le periferie e sulle colline – ha detto ancora Nesti –. Siamo soddisfatti per l’accoglimento dell’emendamento per accettare le soglie isee per i campi estivi e per gli abbonamenti dei parcheggi comunali (in fase sperimentale)".

Sul museo Marini, accolto dalla giunta un emendamento Pep per intervento sul sistema antincendio: "Questo ci crea aspettativa per far sì che nel 2024 palazzo Tau possa riaprire e con lui anche il museo – ha commentato Branchetti –. Sfidiamoci dal punto di vista culturale: oltre al Palazzo del Tau potrebbe esistere anche quello di San Lorenzo. Ricordiamoci che il museo Marini di Pistoia ha avuto più accessi di quelli di Firenze. Quindi sfidiamoci. Ma sul restyling del quartiere c’è ancora troppo poco coinvolgimento della popolazione". Branchetti ha anche chiesto un piano annuale di previsione di interventi. Le battaglie di questo anno e mezzo di opposizione sono su questo quaderno e sul nostro sito – spiega Bonacchi –. Come quota 90% per la differenziata, cosa impossibile mantenendo l’attuale sistema".

Gabriele Acerboni