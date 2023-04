Spazio al teatro contemporaneo e inedito Tanti spettacoli al Bolognini e al Funaro "Per Silvia"

Prende il via stasera al teatro Bolognini di Pistoia (ore 21) la rassegna di drammaturgia contemporanea inedita "Per Silvia" organizzata da Uilt Toscana (Unione italiana libero teatro) e compagnia teatrale Perversi polimorfi e dedicata a Silvia Tamarri, una attivissima associata prematuramente scomparsa. "La rassegna - spiega la presidente della Uilt Toscana Stella Paci - è dedicata a Silvia Tamarri, una associata Uilt con la compagnia Perversi polimorfi, nonché una delle fondatrici della stessa, appassionata di teatro. Lei scriveva i testi e questa rassegna è un modo per tenere viva l’attività di drammaturgia e di teatro, per rendere onore a chi per il teatro ha fatto tanto, come Silvia e, purtroppo – aggiunge Stella Paci -, altri che il destino ha portato via troppo presto, come Nicola Buti. La rassegna è rivolta alla drammaturgia contemporanea inedita. Molte sono state le domande di partecipazione e non è stato facile scegliere".

Il primo spettacolo stasera fuori concorso, presentato dalla compagnia Perversi Polimorfi che va in scena con ‘Stiepinsky, scrittore polacco trapiantato a Boston’ testo scritto e diretto da Italo Papini. La rassegna proseguirà nelle settimane successive, fino al 9 giugno, al centro culturale Il Funaro, sempre di venerdì sera, con inizio alle ore 21. Il 21 aprile la compagnia Hystrio teatro presenta lo spettacolo ‘Briseide’. Il 28 aprile il Laboratorio Specchi magici va in scena con ‘Non ancora’. Venerdì 5 maggio la compagnia Armathan presenta ‘Revolucion’ e il 19 va in scenaIl Sogno con ‘Sette donne’. La rassegna si conclude il 9 giugno con Metropolis nello spettacolo ‘Mi chiamavano tutti Jack’. Info a [email protected]

Piera Salvi