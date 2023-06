"Spazi aperti", il ritorno Un altro cartellone ricco di spettacoli di qualità

Teatro Manzoni, Fortezza Santa Barbara e anfiteatro di Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli: la narrazione degli "Spazi aperti 2023", quarta edizione della rassegna estiva dei Teatri di Pistoia, passa attraverso questi tre luoghi, in una proposta che intreccia diversi linguaggi, perlopiù musicali, più un’incursione nella comicità per tentare come sempre di intercettare un pubblico il più eterogeneo possibile. L’anteprima di questo cartellone, come già abbiamo raccontato, è affidata alla presentazione del nuovo disco di Riccardo Tesi (stasera alle 21 al Manzoni; www.bigliettoveloce.it oppure direttamente a teatro), primo di otto appuntamenti che sarà seguito il 22 giugno (ore 21.15, Villa Stonorov) dal concerto "Le vie del canto" promosso in collaborazione con la scuola di musica Mabellini in un programma che spazierà da Monteverdi a Händel, Britten, Crumb, Bernstein, Ellington, Gershwin, Parker.

Protagonisti di questo percorso saranno alcuni docenti dei dipartimenti di musica classica e moderna, assieme a tre allievi: Elena Bartolozzi soprano, Stefania Scarinzi voce, Giulia Bravi mezzosoprano, Silvia Benesperi voce, Samuele Drovandi, Pierluigi Barili pianoforte, Alessandro Antonini contrabbasso. Parentesi comica il 23 giugno (Fortezza Santa Barbara) con il popolare Marco Marzocca in "Chi me l’ha fatto fare!", spettacolo che racconta senza filtri la sua vita e le infinite sue sfaccettature. Show di grande effetto quello del 27 giugno in Fortezza con i Black Blues Brothers in "Let’s twist again!", mentre il 17 luglio ancora in Fortezza si rivivono quarant’anni di carriera del grande Faber nel tributo dal titolo "De André, la storia", spettacolo a cura di Stage 11-9 Muse- Rockopera, diretto da Emiliano Galigani con Carlo Costa, Massimiliano Salani, Felicity Lucchesi, Emmanuele Modestino, Giacomo Dell’Immagine, Luca Santangeli, Eanda Lutaj e Alessandro Matteucci. Giovedì 20 luglio, stesso luogo, toccherà al prestigioso Danilo Pérez Trio (Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz), mentre il 21 luglio si cambia scenario: a Villa Stonorov si esibisce il Quartetto Klimt (Duccio Ceccanti violino, Edoardo Rosadini viola, Jacopo Di Tonno violoncello, Matteo Fossi pianoforte) in un programma di sicuro impatto. Conclusione il 26 luglio in Fortezza con un omaggio alla band svedese più celebre, "ABBAdream. Il più grande tributo alla musica degli Abba" con Susanna Pellegrini voce, Cecilia Pascale voce, Antonio Gori chitarra, Simone Giusti tastiere, Alessandro Nottoli basso e Giuseppe Favia batteria. Biglietti a prezzi variabili dai 5 ai 18 euro (promozione a 8 euro per possessori Giovani Card per gli under 30) in prevendita alla biglietteria del Manzoni e su www.bigliettoveloce.it.

Ridotto il numero delle serate rispetto alla scorsa stagione (quando gli appuntamenti furono quattordici), un ridimensionamento che però si concilia, spiega il direttore Gianfranco Gagliardi, con "un ampliamento e rilancio delle attività dei Teatri di Pistoia durante la scorsa stagione, anche a fronte dell’arrivo del Funaro e in generale della messa a sistema di un’ampia offerta su tutti i generi dello spettacolo dal vivo e insieme, per via di una partenza di calendario anticipata a fine settembre, per il 2023-2024". Al programma made in Atp si affianca l’"Estate in Fortezza Santa Barbara" tradizionalmente offerta dalla Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus che aggiunge il concerto di Bobby Solo (28 giugno), lo spettacolo della scuola di danza Gstyle (30 giugno), Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica da Ripostiglio in collaborazione con la Fondazione Gaber con "Far finta di essere sani" (4 luglio),Orchestraccia e Samava in un concerto per Dalla, Battisti, Gaber (14 luglio) e infine il 19 il Coro Etnico Agorà.

l.m.