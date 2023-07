Spartitraffico di via Fermi già abbattuto

Già da una settimana il traffico è tornato fluido e regolare in via Enrico Fermi all’altezza del cavalcavia della Tangenziale Est perché, dopo l’apertura del cantiere nel gennaio scorso, è finalmente conclusa l’opera di realizzazione delle due rotatorie. Adesso non resta che asfaltare tutta la zona, con apposita segnaletica orizzontale, e poi l’opera si potrà davvero considerare conclusa. Legato a questo fronte, ecco uno spartitraffico al centro dell’incrocio fra via Fermi e via Galilei: è stato realizzato non appena le due rotonde sono state riaperte ma, dopo un paio di giorni, un’auto in probabile operazione di sorpasso azzardato ha tirato giù cartelli e quant’altro. Una novità visto che, adesso, non è più possibile attraversare in diagonale via Fermi per chi è su via Galilei. Speriamo lo capiscano.