Spacciavano cocaina Nove patteggiano la pena

La rete di spaccio cittadino fu sgominata dalla squadra mobile della questura di Pistoia al termine di un’indagine che si concluse alla fine del 2021 e che fu diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Claudio Curreli. Fu ribattezzata "Operazione Gjuraj" e portò all’arresto, su ordinanza del gip, di undici persone tra marocchini, albanesi e italiani e tutti domiciliati tra Pistoia, Serravalle e Montale. Erano accusati, in forma non organizzata, di aver gestito lo spaccio di cocaina nella Piana e in città, e anche davanti alle scuole. L’indagine era iniziata nel 2017 e impegnò gli investigatori fino alla fine del 2021. Furono ricostruiti innumerevoli episodi di cessioni di droga. Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza preliminare per quattordici imputati. Per nove di loro, che avevano ammesso le proprie responsabilità, c’è stata l’applicazione di pena, con patteggiamenti fino a un massimo di tre anni e sei mesi e multe fino a 14mila euro. Quattro degli imputati invece non hanno presentato richieste di riti alternativi e si difenderanno dalle accuse nel processo ordinario. Per uno l’udienza è stata rinviata. Il giudice per le udienze preliminari, nei confronti di alcuni degli imputati, ha inoltre disposto la confisca di soldi e di beni (auto e moto fino a un massimo di 56mila euro), corrispondenti ai proventi ottenuti tramite l’attività di spaccio. Secondo quanto emerse dalle indagini, che furono illustrate alla stampa alla fine del febbraio 2021, lo spaccio della cocaina si articolava in più punti della città: in centro, in particolare durante la movida, e poi nel parco di Monteoliveto, in piazza San Francesco, in Corso Gramsci e anche nel parcheggio di Porta al Borgo.

Moltissime le intercettazioni telefoniche registrate nel corso delle indagini e migliaia le cessioni ricostruite: gli spacciatori condividevano i clienti, a cui davano appuntamento usando espressioni in codice. Gli investigatori individuarono così non una rete organizzata di spacciatori, ma una sequenza di singoli pusher. Nelle perquisizioni domiciliari furono sequestrate anche grosse somme di denaro, fino a 70mila euro in contanti.

