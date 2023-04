Sottoposto a interventi chirurgici l’uomo travolto dal tagliaerba

Non è in pericolo di vita, l’uomo che due giorni fa è stato travolto da un grosso trinciaerba telecomandato mentre tagliava il prato vicino a casa sua nel centro di Montale. Tuttavia il 76enne ha riportato gravi ferite e fratture alle mani, alle braccia e al viso, che hanno richiesto alcuni interventi chirurgici effettuati nella giornata di ieri all’ospedale di Careggi. Lo staff medico è intervenuto alla mano e al polso sinistro, nonché sul braccio in condizioni peggiori e su una mandibola lesionata. Tuttora resta sotto stretta osservazione. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava manovrando il trincia, una macchina a cingoli triangolari di oltre un quintale di peso, su un ciglio ripido vicino al muro di recinzione della propria abitazione. L’uomo si trovava dietro la macchina quando questa si è rovesciata e l’ha schiacciato contro il muro di recinzione. Il ricovero a Careggi è avvenuto tramite elisoccorso. L’incidente ha destato grosso choc in tutta la comunità montalese.