Sotto accusa per maltrattamenti. Il pm chiede tre anni di reclusione

E’ a un passo dalla sentenza il processo per maltrattamenti in famiglia che si sta concludendo in tribunale, a Pistoia, davanti ai giudici del collegio presieduto da Alessandro Buzzegoli. Il pubblico ministero Luigi Boccia ha chiesto la condanna a tre anni e due mesi di reclusione per un uomo di 30 anni, che all’epoca viveva sulla Montagna Pistoiese, e che due anni fa fu arrestato in autostrada, sulla Firenze Mare, dalla polizia, dopo aver strattonato, preso per i capelli, morso al volto e trascinato per terra la compagna, davanti al bambino di lei, che piangeva. L’episodio risale al 4 novembre del 2022. Erano trascorse da poco le sette della mattina e alcuni automobilisti videro un’auto ferma sulla corsia di emergenza e assistettero alla drammatica scena. Chiamarono subito il 113 e la pattuglia intervenne immediatamente. L’uomo fu arrestato e la donna fu soccorsa. In quella occasione presentò la prima denuncia nei confronti del trentenne, dichiarando di aver subito maltrattamenti che erano iniziati da due anni e durante i quali aveva subito anche minacce di morte.

Nei confronti dell’uomo il giudice per le indagini preliminari emise poi un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare dai luoghi frequentati dalla donna. La Procura, nel dicembre 2022, chiese il giudizio immediato e l’uomo fu rinviato a giudizio per maltrattamenti aggravati, in questo caso, dal fatto che l’aggressione nei confronti della compagna era avvenuta davanti al figlio minore di lei. E’ accusato anche di lesioni. La donna non si è costituita parte civile nel processo che si sta per concludere.

L’imputato è difeso dagli avvocati Federico Febbo e Viola Assirelli del foro di Prato.

Il dibattimento è stato lungo e combattuto. In aula sono stati ascoltati i familiari, la persona offesa e anche gli automobilisti che quella mattina dettero l’allarme al 113.

La difesa, nel pronunciare l’arringa, si è soffermata sul rapporto contrastato da entrambe le parti e sono stati prodotti degli audio dai quali emergerebbe questo aspetto. Ha chiesto quindi, in assenza del certificato medico, la riqualificazione del capo di imputazione da lesioni in percosse. L’avvocato Assirelli ha quindi chiesto ai giudici l’assoluzione del proprio assistito.

La sentenza è attesa a fine mese.

